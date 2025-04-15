تعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من مشكلة النوم المتقطع، التي تؤثر سلباً على جودة الحياة. السوفرولوجيا، وهي تقنية تجمع بين الاسترخاء والتأمل، تقدم حلولاً فعالة لهذه المشكلة. من بين هذه الحلول: ممارسة تمارين التنفس العميق، الاسترخاء العضلي التدريجي، وتطبيق تقنيات التصور الإيجابي قبل النوم. كما يُنصح، بتهيئة بيئة نوم مريحة، مثل تقليل الإضاءة والضوضاء، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم. اتباع روتين نوم منتظم وتجنب الكافيين في المساء يمكن أن يساعد أيضاً في تحسين جودة النوم. تطبيق هذه الأساليب يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل اضطرابات النوم وتحسين الصحة العامة.