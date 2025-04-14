أظهرت دراسات حديثة، أن الجلوس فتراتٍ طويلةً دون حركة قد يكون له تأثيرات سلبية على الصحة تعادل تلك الناتجة عن التدخين. الجلوس المستمر يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في القلب، زيادة خطر الإصابة بالسكري، والسمنة.للتقليل من هذه المخاطر يُنصح الأطباء المختصين بأخذ فترات راحة منتظمة خلال اليوم، والقيام بتمارين خفيفة، مثل المشي أو التمدد، خصوصاً للأشخاص الذين يعملون في وظائف مكتبية. تبني نمط حياة نشط يمكن أن يساعد في تحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض المرتبطة بقلة الحركة.