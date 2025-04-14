-A +A
«عكاظ» (لندن) OKAZ_online@
أظهرت دراسات حديثة، أن الجلوس فتراتٍ طويلةً دون حركة قد يكون له تأثيرات سلبية على الصحة تعادل تلك الناتجة عن التدخين. الجلوس المستمر يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في القلب، زيادة خطر الإصابة بالسكري، والسمنة.

للتقليل من هذه المخاطر يُنصح الأطباء المختصين بأخذ فترات راحة منتظمة خلال اليوم، والقيام بتمارين خفيفة، مثل المشي أو التمدد، خصوصاً للأشخاص الذين يعملون في وظائف مكتبية. تبني نمط حياة نشط يمكن أن يساعد في تحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض المرتبطة بقلة الحركة.

أخبار ذات صلة
 
النوم المتأخر يزيد من احتمالات الإصابة بالاكتئاب
النوم المتأخر يزيد من احتمالات الإصابة بالاكتئاب
تحذيرات من تناول القهوة على متن الطائرات..مخاطر صحية محتملة
تحذيرات من تناول القهوة على متن الطائرات..مخاطر صحية محتملة