أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة ساري في بريطانيا، أن النوم في وقت متأخر قد يزيد من احتمالات الإصابة بالاكتئاب. شملت الدراسة 550 طالباً جامعياً تتراوح أعمارهم بين 17 و28 عاماً، حيث طُلب منهم ملء استبيانات حول أنماط نومهم ومستويات الاكتئاب لديهم. وأظهرت النتائج أن الطلاب الذين ينامون في وقت متأخر يعانون من مستويات أعلى من الاكتئاب مقارنةً بأولئك الذين ينامون مبكراً. يُعتقد أن التأخير في النوم يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم، مما يؤدي إلى اضطرابات في المزاج وزيادة احتمالية الإصابة بالاكتئاب. بناءً على هذه النتائج، يُنصح بتبني عادات نوم صحية، مثل النوم والاستيقاظ في أوقات منتظمة، لتقليل مخاطر الاكتئاب وتحسين الصحة النفسية.