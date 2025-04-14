حذّر عدد من مضيفي الطيران من مخاطر تناول المشروبات الساخنة، مثل القهوة والشاي، على متن الطائرات، مشيرين إلى أن المياه المستخدمة في تحضيرها قد تكون غير نظيفة. ووفقاً لتقارير، فإن خزانات المياه على الطائرات نادراً ما يتم تنظيفها، مما يزيد من احتمالية تلوثها بالبكتيريا والعفن.بالإضافة إلى ذلك، أشار بعض المضيفين إلى أن إجراءات تفريغ أواني القهوة قد تزيد من خطر التلوث. حيث يتم في بعض الأحيان تفريغ القهوة المتبقية في مراحيض الطائرة، مما يعرض الأواني لملامسة الأسطح الملوثة. هذا الإجراء قد يؤدي إلى انتقال البكتيريا إلى المشروبات المقدمة للركاب.بناءً على هذه التحذيرات، يُنصح الركاب بتجنب تناول المشروبات الساخنة المُحضّرة على متن الطائرة، والاعتماد بدلاً من ذلك على المشروبات المعبأة في زجاجات محكمة الإغلاق لتقليل مخاطر التعرض للبكتيريا والملوثات.