في زيارة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى مملكة البحرين، ولقائه بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ظهرت عقيلته الأميرة رجوة آل سيف وابنتهما الأميرة إيمان بنت الحسين في عدد من الصور التي جمعتهم بالعاهل البحريني، في طابع عائلي وإنساني استحوذ على اهتمام الصحف العالمية والعربية على حد سواء.

والأميرة إيمان من مواليد العاصمة عمّان، وهي الابنة البكر لولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة آل سيف، والحفيدة الأولى للملك عبدالله الثاني بن الحسين. وتعتبر ثالث فرد من العائلة الهاشمية يحمل هذا الاسم، إذ سبقتها بالتسمية عمّتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وعمّة والدها الأميرة إيمان بنت الحسين بن طلال.



يذكر أن السعودية رجوة آل سيف المولودة في الرياض 28 أبريل 1994، تزوجت من ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بتاريخ 1يونيو 2023 ، ووالدها هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، ووالدتها هي عزة بنت نايف بن عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا، ويعود أصل عائلة آل سيف إلى سدير.



تلقت رجوة دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وحصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، وتحمل درجة تخصص مهني في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة الأميركية.



وتتقن رجوة اللغتين الإنجليزية والفرنسية، إلى جانب لغتها الأم العربية، ومن هواياتها ركوب الخيل والرسم، وإعداد التصاميم الهندسية والفنية باستخدام البرمجيات والوسائط الرقمية.



يعود أصل عائلة ال سيف إلى قبيلة سبيع، وتخرج والد رجوة، من الجامعة الأمريكية في بيروت بتخصص هندسة مدنية، وأسس شركة ال سيف مهندسون مقاولون، والتي تعد الآن إحدى أكبر شركات المقاولات في السعودية، بالإضافة إلى عدة شركات في قطاعات مختلفة.