في واقعة مأساوية هزت قرية سنديون بمحافظة القليوبية (15 كيلومترا من العاصمة المصرية القاهرة)، لقي عروسان مصرعهما اختناقًا بالغاز داخل شقتهما، بعد أقل من 24 ساعة من احتفالهما بزفافهما.

الفاجعة الأليمة، أسفرت عن وفاة محمد أبو النجا وزوجته هاجر، وهي طبيبة تحاليل، نتيجة اختناق بالغاز داخل شقتهما.

وبحسب التحريات الأولية، عقد الزوجان قرانهما الجمعة الماضية في حفل زفاف حضره العديد من الأهل والأصدقاء.

وفي مساء اليوم التالي، (السبت)، وبينما كانا يقضيان أولى لحظاتهما معًا كزوجين، تسبب تسرب غاز من سخان المياه في الحمام في اختناقهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة الساعة 11 مساءً يفيد بوفاة الزوجين في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفرق البحث الجنائي إلى موقع الحادثة.

وأكدت المعاينة الأولية أن الوفاة ناتجة عن استنشاق غاز أول أكسيد الكربون المتسرب من السخان، دون وجود أي شبهة جنائية. وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى قليوب العام، حيث أكد الأطباء وفاتهما نتيجة التسمم بالغاز.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثتين لتحديد السبب الدقيق للوفاة، وصرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

كما استمعت إلى أقوال أفراد الأسرة، الذين أكدوا أن العروسين كانا بصحة جيدة ولم يشتكيا من أي مشكلات قبل الحادثة.

الحادثة أثار موجة من الحزن والصدمة في قرية سنديون، وتجمع الأهالي أمام منزل العروسين، معبرين عن تعاطفهم مع الأسرتين.

يذكر أن حوادث اختناق العروسين ليست الأولى في مصر، ففي نوفمبر 2021 لقي عروسان مصرعهما في قرية أبو المعاطي بشبين القناطر بالقليوبية للسبب نفسه. كما شهدت محافظة البحيرة في 2022 واقعة مشابهة في كفر الدوار.