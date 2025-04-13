أعلنت شركة «إيلي ليلي»، عن تطوير دواء تجريبي يُدعى «ليبوديسيران»، أظهر فعالية ملحوظة في تقليل مستويات بروتين «ليبوبروتين(a)» المرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب الوراثية. في تجربة سريرية متوسطة المرحلة، أدى استخدام جرعة 400 ملغ من الدواء إلى خفض متوسط لمستويات هذا البروتين بنسبة 93.9% مقارنةً بالدواء الوهمي، وذلك على مدى ستة أشهر. شملت الدراسة 141 مريضاً تلقوا الجرعة المذكورة، ولم تُسجّل أي آثار جانبية خطيرة مرتبطة بالعلاج. تم تقديم هذه النتائج في اجتماع الكلية الأمريكية لأمراض القلب في شيكاغو، ونُشرت في مجلة «نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين». يُذكر، أن «إيلي ليلي» بدأت بالفعل تجارب سريرية متقدمة للتحقق من فعالية «ليبوديسيران» في تقليل الأحداث القلبية الوعائية، مع استمرار الحاجة إلى دراسات إضافية للتأكد من تأثير خفض مستويات «ليبوبروتين(a)» على تقليل مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.