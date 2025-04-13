في زمنٍ يشهد فيه الطب السعودي نهضة غير مسبوقة، يأتي الدكتور محمود الجرف، ليُجسد هذا التحول، لا كطبيب فحسب، بل كعالمٍ وقائد يُحرّك حدود التميز ويعيد تشكيل المألوف. حصوله على جائزة ستيفن وينبرجر من الكلية الأمريكية للأطباء – كأول شخصية غير أمريكية تُكرّم بهذا الوسام الرفيع – لا يعكس إنجازه الفردي فقط، بل يُترجم تقديراً عالمياً متنامياً للكفاءات السعودية في قطاع الصحة.الجرف، مدير برنامج زراعة الخلايا الجذعية الدموية والعلاج الخلوي بمستشفى الملك فيصل التخصصي، قاد البرنامج ليغدو من الأكبر والأكثر تطوراً عالمياً، محققاً نتائج سريرية وبحثية تُضاهي المراكز المتقدمة في أوروبا وأمريكا. وما بين الأبحاث، والتحرير العلمي، وقيادته لشبكات طبية دولية، لا يزال اسمه يرتبط بكل ما هو نوعي ومتقدم في علوم الدم وزراعة النخاع.نشر نحو 500 مساهمة علمية، وشغل مواقع استشارية في مجلات مرموقة مثل «ذا لانسيت»، ونال جوائز عالمية عدة، أبرزها جائزة الإنجاز مدى الحياة من مؤسسات دولية. إنه ليس حالة فردية، بل امتداد لسلسلة من النماذج الوطنية المشرقة التي تُثبت أن الطبيب السعودي لا يقف فقط في غرف العمليات، بل في المنصات العالمية، مؤثّراً ومُلهِماً.في زمن يُقدّر فيه العالم الطب والبحث والابتكار، يبرهن الدكتور الجرف، أن الطبيب السعودي بات أيقونة للجودة والريادة الإنسانية، يحمل وطنه معه في كل محفل، ويضع بصمته حيث تصنع الفارق.