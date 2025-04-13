أعلنت منصة «سبوتيفاي»، أنها دفعت أكثر من 10 مليارات دولار كعوائد حقوق موسيقية خلال 2024م، في رقم قياسي يعكس نمو المنصة وتأثيرها المتزايد في صناعة الموسيقى. وأشارت الشركة إلى أن هذا الرقم الضخم يمثل أكبر مبلغ سنوي تُسدده لمبدعي المحتوى منذ تأسيسها، ليصل إجمالي ما دفعته عبر السنوات إلى أكثر من 48 مليار دولار.وتأتي هذه الخطوة، ضمن جهود سبوتيفاي لتعزيز الشفافية في سوق الموسيقى الرقمية، حيث أصدرت تقريرها السنوي «Loud & Clear»؛ الذي يسلّط الضوء على آليات توزيع الأرباح والدعم المتواصل للفنانين والناشرين حول العالم. وبحسب التقرير، فإن أكثر من 66 ألف فنان حققوا أرباحاً تجاوزت 10 آلاف دولار سنوياً عبر المنصة. ويعكس هذا الإعلان تطور النموذج الاقتصادي للموسيقى، وتحول المنصات الرقمية إلى مصادر دخل رئيسية لصنّاع الفن في العالم، في ظل تغير أنماط الاستماع والاستهلاك الموسيقي.