فاجأ الفنان المصري حسام حبيب جمهوره بنشر صورة للمرة الأولى لخطيبته الجديدة التي أعلن ارتباطه بها رسمياً وتُدعى سارة، تحمل الجنسية الأردنية، وهي من خارج الوسط الفني، والإعلان جاء بعد أشهر من انفصاله عن الفنانة شيرين عبدالوهاب.

ونشر حسام حبيب صورة لخطيبته الجديدة للمرة الأولى عبر خاصية «ستوري» على حسابه الشخصي بموقع «انستغرام»، مكتفياً بوضع أغنية رومانسية من أعماله تحمل عنوان «شوفت بعينيا».

وكان خبر إعلان ارتباط حسام حبيب أثار موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تباينت ردود الفعل بين مؤيد يتمنى لحسام السعادة، وآخر يرى أن الخطوة جاءت مبكرة بعد انفصاله، حيث إن فارق العمر بينهما 20 عاماً.

وتحدث حسام حبيب في تصريحات صحفية أخيراً عن بداية علاقتهما التي بدأت بصداقة وتحولت إلى علاقة حب بينهما، وقال إن العلاقة بدأت منذ عدة أشهر حين التقيا صدفة في إحدى المناسبات العامة، مشيراً إلى أنهما أصبحا أصدقاء إلى أن تطور الأمر تدريجيا إلى إعجاب ثم إلى قصة حب قوية، وصفها بأنها «مختلفة» عن تجاربه السابقة، مبنية على الاحترام والتفاهم المتبادل.

وأشار حسام حبيب إلى أنه يخطط للسفر بالفترة الحالية إلى عمَّان للتقدم لها بشكل رسمي، مؤكداً أن نيته إقامة حفل خطوبة بسيط يقتصر على الأصدقاء والمقربين.

وتساءل الكثير من الجمهور عن هوية وجنسية خطيبته الجديدة، حيث أكد حسام أنها تدعى سارة وهي ليست مصرية بل أردنية الجنسية، وتقيم مع أسرتها بمدينة عمان بالأردن، وتبلغ من العمر 25 عاما، وتعمل عارضة أزياء ومدونة، حيث تتمتع بحضور لافت على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتابعها أكثر من 25 ألف متابع على حسابها الشخصي بموقع انستغرام.

وبين الحين والآخر، يترك حسام حبيب العديد من التعليقات الرومانسية مصحوبة بإيموجي القلب الأحمر على الصور الخاصة لسارة على حسابها الشخصي بموقع انستغرام.

وعلى الصعيد الفني، يضع حسام حبيب اللمسات النهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه في صيف 2025، الذي يتضمن 10 أغنيات سيتم إصدارها تباعاً على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.