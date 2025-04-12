في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة «بروأكتيف»، المتخصصة في منتجات العناية بالبشرة، سحب عشرات الآلاف من منتجاتها التجميلية من الأسواق الأمريكية بعد اكتشاف احتوائها على مادة «البنزين Benzene»، وهي مادة كيميائية تم ربطها علميًا بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الدم وبعض أنواع السرطانات الأخرى، مثل سرطان الغدد الليمفاوية.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، جاء القرار عقب اختبارات مستقلة أظهرت وجود تركيزات غير آمنة من هذه المادة في عدد من المنتجات، مما أثار قلقًا واسعًا بين المستهلكين وهيئات الرقابة الصحية.

بدأت القضية عندما أجرت مختبرات مستقلة فحوصات على منتجات «بروأكتيف» الشهيرة، التي تُستخدم على نطاق واسع لعلاج حب الشباب والعناية بالبشرة. وكشفت النتائج وجود مادة «البنزين»، وهي مركب عضوي يُعتبر ملوثًا خطيرًا عند استخدامه بتركيزات عالية، خصوصا في المنتجات التي تُطبق مباشرة على الجلد.

ووفقًا للتقارير، فإن «البنزين» قد يتسرب إلى المنتجات أثناء عمليات التصنيع نتيجة استخدام مكونات ملوثة أو ظروف إنتاج غير ملائمة.

من جانبها، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، تحذيرًا أوليًا داعية المستهلكين إلى التوقف عن استخدام المنتجات المسحوبة والتحقق من أرقام الدفعات المحددة التي نشرتها الشركة على موقعها الرسمي.

كما أكدت الشركة أنها تعمل مع الجهات التنظيمية لضمان إزالة جميع المنتجات المعنية من الأسواق، مع تقديم خيارات استرداد الأموال أو الاستبدال للعملاء المتضررين.

وفي بيان رسمي، أكدت «بروأكتيف» التزامها بسلامة عملائها، موضحة أن السحب جاء بناءً على مبدأ الحيطة والحذر.

وأشارت إلى أنها بدأت تحقيقًا داخليًا لتحديد مصدر التلوث، مع مراجعة شاملة لسلاسل التوريد وعمليات الإنتاج، كما تعهدت الشركة بتعزيز إجراءات مراقبة الجودة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.