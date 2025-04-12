شهدت مدينتا طنجة المغربية والقاهرة الجديدة في مصر، خلال الأيام الماضية، حالتي وفاة مأساويتين أعادت إلى الواجهة مخاطر عمليات التجميل في عيادات غير مؤهلة، مما أثار موجة من الجدل حول سلامة هذه الإجراءات وتنظيمها.

الضحيتان هما مصممة الأزياء المغربية فنة أقلاش، وفتاة مصرية هي حفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد جمال عبد الناصر، حيث لقيتا حتفهما إثر مضاعفات خطيرة نجمت عن تدخلات تجميلية.

في المغرب، فارقت مصممة الأزياء المغربية فنة أقلاش، البالغة من العمر 40 عامًا، الحياة في مدينة طنجة بعد خضوعها لعملية شفط دهون في إحدى المصحات الخاصة بمنطقة أكزناية.

المغربية «فنة أقلاش» المعروفة بتصاميمها المميزة للقفطان المغربي وإدارتها لدار أزياء، كانت تتمتع بسمعة طيبة وشعبية واسعة في الأوساط الفنية والموضة.

وبحسب تقارير إعلامية، تدهورت حالتها الصحية بشكل مفاجئ عقب العملية، مما استدعى نقلها إلى قسم الإنعاش، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة رغم محاولات إنقاذها.

وأثارت الواقعة جدلاً كبيرًا في المغرب، خصوصا مع تداول أنباء عن وجود اتهامات سابقة ضد الطبيب المشرف على العملية، تتعلق بحادثة مشابهة.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت رسائل الحزن من متابعي «فنة»، حيث وصفها أحدهم بالإنسانة الهادئة ذات الأخلاق العالية، فيما طالب آخرون بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين.

حادثة المغربية «فنة أقلاش» أعادت إلى الأذهان، واقعة مماثلة حدثت في مصر قبل عامين ومازالت صداها أمام المحاكم حتى الآن، حيث هزت القاهرة الجديدة حادثة وفاة فتاة شابة، تبلغ من العمر 23 عامًا، حفيدة رئيس وزراء مصري سابق، إثر خضوعها لحقنة فيلر في مركز تجميل غير مرخص بمنطقة التجمع الخامس.

الضحية التي كانت تستعد لزفافها في 2023، توجهت إلى أحد المراكز لإجراء جلسة تجميلية، لكن الأمور تحولت إلى كارثة.

ووفقًا للتحقيقات أجرى الحقن شخص تبين أنه صيدلي وليس طبيب تجميل، بينما كانت مالكة المركز أخصائية علاج طبيعي وليست مؤهلة لمثل هذه الإجراءات.

وخلال الجلسة شعرت الفتاة بدوخة، وإعياء شديد، ليتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث توفيت بعد يومين، في 12 مايو 2023، نتيجة جلطة في الشريان الرئوي، وفق التقرير الطبي.

بدورها، أحالت النيابة العامة المصرية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم القتل الخطأ، وانتحال صفة طبيب، ومزاولة المهنة دون ترخيص، فيما حددت المحكمة جلسة 12 أبريل 2025 للنظر في القضية.