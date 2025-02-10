أعلنت نقابة المهن التمثيلية السورية وفاة الممثلة إنجي مراد بعد أسابيع من نقلها للعناية المركزة في أحد المستشفيات، إثر إصابتها بفايروس أثناء حملها، بعد أن نشرت عبر حسابها في «فيسبوك» رسالة مؤثرة قالت فيها: «أنا أحتضر.. سامحوني».

ونعت نقابة الفنانين في سورية وفاة إنجي مراد عن عمر 33 عامًا، وكتبت عبر فيسبوك: «وفاة الممثلة السورية إنجي مراد. إنا لله وإنا إليه راجعون».

توفيت الفنانة السورية الشابة إنجي مراد (الأحد) بعد أيام من دخولها المستشفى وتدهور حالتها الصحية.

وأعلنت والدة إنجي الوفاة عبر منشور على فيسبوك حيث كتبت: «ترحموا على ابنتي وتصدقوا عن روحها».

وُلدت إنجي مراد في دمشق عام 1992، وبدأت مسيرتها الفنية بعد تخرجها في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث شاركت في العديد من الأعمال الدرامية المتميزة، من بينها عطر الشام، الحرملك، ببساطة، وبقعة ضوء.