يشهد القطاع الطبي تطوراً ملحوظاً مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال تشخيص الأمراض الخبيثة، حيث أثبتت تقنياته قدرته على تحليل الصور الطبية بدقة تفوق الأساليب التقليدية. وكشفت دراسات حديثة، أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تشخيص السرطان بمعدلات دقة مرتفعة، خاصة في سرطان الثدي والجلد، متفوقاً في بعض الحالات على الأطباء في سرعة ودقة الاكتشاف.وأثبتت التجارب، أن هذه التقنيات قادرة على تحليل الأشعة السينية والتصوير المقطعي بشكل أسرع وأكثر تفصيلاً، مما يساعد في الكشف المبكر عن الأورام وزيادة فرص العلاج الناجح. كما ساعدت خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تقليل الحاجة إلى الخزعات الجراحية من خلال تقديم تشخيص أكثر دقة بناءً على تحليل البيانات الطبية.ومع استمرار الأبحاث في تطوير هذه الأنظمة، يُتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في المستشفيات ومراكز الأبحاث، مما يعزز كفاءة التشخيص ويساهم في تقليل الضغط على الأطباء. ورغم ذلك، يظل الدور البشري ضرورياً في التحقق من التشخيصات واتخاذ القرارات العلاجية.يُمثل هذا التقدم خطوة مهمة نحو مستقبل طبي يعتمد بشكل أكبر على التقنيات الذكية، مما يعزز فرص النجاة للمرضى ويساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية عالمياً.