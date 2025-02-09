أكدت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أن الكويكب «بينو»، الذي يُعد من أخطر الأجرام القريبة من الأرض، يقترب من الأرض، لكن احتمالية اصطدامه ضئيلة جداً. وتقدر الوكالة أن نسبة اصطدامه بالأرض بحلول 2200، لا تتجاوز 0.037%، ما يعني أن الأرض لا تواجه تهديداً وشيكاً.ويُراقب العلماء مسار الكويكب بدقة، حيث تتابع وكالة «ناسا» أي تغيرات قد تؤثر على مداره بفعل الجاذبية الأرضية أو تأثيرات أخرى. يُذكر، أن «بينو» يبلغ قطره نحو 500 متر، وإذا اصطدم بالأرض فقد يُحدث دماراً هائلاً يعادل قوة انفجار نووي كبير.ورغم استبعاد أي خطر في المستقبل القريب، تواصل «ناسا» جمع البيانات حول الكويكب، بهدف تطوير إستراتيجيات لمواجهة أي تهديد محتمل قد يشكله في العقود القادمة.