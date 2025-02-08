أصبحت «عروس الصعيد المصري» محافظة المنيا، (السبت)، على حادثة مؤلمة، حين اصطدمت سيارة نقل بسيارتين ربع نقل نتيجة التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة، ما أسفر عن وفاة 9 مصريين.

وتلقت السلطات المصرية بلاغاً بوقوع حادثة تصادم مروعة على الطريق الدائري بمدينة سمالوط، بمحافظة المنيا وسقوط قتلى وجرحى.

وعلى الفور دفعت السلطات بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ، إذ تبين أن تصادماً وقع بين سيارة نقل وسيارتين ربع نقل نتيجة التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة.

وأعلنت السلطات سقوط 9 قتلى وهم جميع ركاب السيارات الثلاث.

وقرر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نقل 6 جثامين إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، و3 جثامين أخرى إلى مشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط.

ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا، مؤكداً ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على اتخاذ التدابير الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، والإسراع في إنهاء منظومة استبدال سيارات ربع النقل بأخرى مناسبة للحد من حوادث الطرق.