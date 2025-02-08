لقي 4 أفراد من عائلة واحدة مصرعهم في الأردن نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، المنبعث من مدفأة الغاز في منزلهم بمنطقة النعيمة في إربد شمالي المملكة، بحسب صحيفة «الرأي» الأردنية.

وأكد المتحدث باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي أن فرق الإسعاف التابعة لدفاع مدني شرق إربد انتقلت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى الملك عبد الله المؤسس، وتم فتح تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادثة.

وحذرت مديرية الأمن العام من مخاطر استخدام المدافئ غير الآمنة، وأكدت أن استنشاق أول أكسيد الكربون يمكن أن يؤدي إلى ضيق التنفس وفقدان الوعي، وقد يسبب الوفاة.

ودعت المديرية المواطنين إلى اتباع إجراءات السلامة عند استخدام المدافئ، مثل تجنب تركها مشتعلة في أثناء النوم، وضمان تهوية المنزل جيدًا، وفحص المدافئ للتأكد من سلامتها.