أعلنت السلطات الأمريكية اليوم العثور على حطام طائرة الركاب التابعة لشركة (بيرينغ إير) التي فقدت في ولاية ألاسكا وتحمل على متنها 10 أشخاص.

وأكدت السلطات مقتل جميع من كان على متن الطائرة.

وقالت قوات خفر السواحل الأمريكية، في بيان: «إن جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن طائرة ركاب صغيرة تحطمت في غرب ألاسكا لقوا حتفهم».

وقد أعلنت قوات خفر السواحل في وقت سابق عثورها على حطام يتطابق مع الطائرة التي فقدت في ألاسكا، وعلى ثلاث جثث بالمنطقة.

يذكر أن إدارة السلامة العامة في ولاية ألاسكا الأمريكية ذكرت في وقت سابق عن بدء عملية البحث عن طائرة ركاب تابعة لشركة (بيرينغ إير) فقدت بعد نحو 40 دقيقة من إقلاعها أثناء رحلتها من منطقة (أونالاكليت) إلى مدينة (نوم) وعلى متنها تسعة ركاب وقائدها.