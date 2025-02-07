لقي عسكري أمريكي و3 متعاقدين مع وزارة الدفاع (البنتاغون) حتفهم، الخميس، في الفلبين إثر تحطم طائرة صغيرة مستأجرة لحساب الجيش الأمريكي، وفق «القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ». وجاء في بيان للقيادة الأمريكية، بشأن تحطم الطائرة في جزيرة «مينداناو»، أن «الطائرة كانت تقدم الدعم على مستويات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع بناءً على طلب حلفائنا الفلبينيين».

وأشار البيان إلى أن الحادثة «وقعت خلال مهمة روتينية لدعم أنشطة التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والفلبين».

ووفقًا للجيش الأمريكي، قضى في الحادثة عسكري و3 متعاقدين مع البنتاغون. ولم تكشف هوياتهم بانتظار إخطار عائلاتهم، مؤكدًا أنه «لا ناجين» من التحطم.

وأفادت ريا مارتن، وهي عنصر إنقاذ تابعة للبلدية، بأن طاقمها عثر على 4 جثث في موقع التحطم الذي طوّقته السلطات.

وقالت ريا مارتن: «عثر على الجثث قرب الطائرة»، مضيفة: «الطائرة انشطرت نصفين».

وينتشر عدد محدود من الجنود الأمريكيين لمهمات قصيرة في الفلبين. وساهم الجيش الأمريكي عبرهم في تقديم معلومات استخبارية إلى القوات المحلية التي تقاتل ناشطين مرتبطين بتنظيم «داعش»، خصوصًا في جزيرة «مينداناو» في جنوب الأرخبيل.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية جوبي فينتورا إن الشرطة لم تحدد بعد سبب تحطم الطائرة قرب بلدية أمباتوان الزراعية في جزيرة مينداناو.

وأضاف أن الشرطة والجنود انتشروا في الموقع منعًا لأي تلاعب بالأدلة.

من جهتها، أكدت هيئة الطيران المدني في الفلبين تحطم طائرة لم تحددها، لكنها قالت إن لا تفاصيل إضافية لديها.

والطائرة، وفقًا لرقم تعريفها الذي نشرته الشرطة، وفي ضوء بيانات وفّرها موقع «فلايت أوار» لتتبع الرحلات، هي من طراز «بيتشكرافت سوبر كينغ إير ب 300» ومملوكة لشركة «ميتريا».

ووفق ما أورده موقعها الإلكتروني، تقدم الشركة نفسها على أنها مزود خدمة في مجال «الأمن القومي».