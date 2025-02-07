أعلن باحثون صينيون ابتكار تقنية جديدة «غير جراحية» لقياس مستوى السكر في الدم، تتيح للمستخدمين مراقبة الجلوكوز بدقة عن طريق وضع راحة اليد على جهاز خاص.

وتقضي هذه التقنية على الحاجة لاستخدام وخز الإصبع أو سحب عينات الدم، ما يُعد ثورة في مجال مراقبة مرض السكري.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «تشاينا دايلي»، فإن هذه التقنية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين التزام مرضى السكري بمراقبة مستويات الجلوكوز بانتظام.

وتعتمد على دمج تقنية التصوير المقطعي البصري مع التحليل الطيفي المكاني المتعدد، ما يجعلها قادرة على الكشف المتزامن عن مستويات السكر في الأنسجة تحت الجلد بدقة متناهية.

من جانبها، قالت الباحثة الرئيسة في المركز الوطني للبحوث السريرية لأمراض التمثيل الغذائي بمستشفى روي جين وانغ وي تشينغ: «أظهرت الدراسات السريرية التي أُجريت على 200 مريض بالسكري و30 شخصًا سليمًا دقة عالية في التقنية الجديدة، حيث بلغت نسبة الخطأ فيها 14.6% مقارنة بالفحص التقليدي».

وأكدت أن هذه التقنية لا تتطلب معايرة خاصة لكل مريض، كما أنها صالحة للاستخدام من جميع الفئات العمرية، ومن أصحاب الألوان والأنماط الجسمية المختلفة.

ويُعد مرض السكري من أكثر الأمراض انتشاراً عالمياً، حيث يعاني أكثر من 500 مليون شخص حول العالم من هذا المرض، وتصل نسبة انتشاره بين البالغين في الصين إلى 12%.