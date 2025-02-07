يميل بعض المديرين إلى تقييم الموظفين بناءً على الانطباعات الشخصية بدلاً من الأداء الفعلي، مما قد يؤثر على فرص التطور المهني. لذا، من المهم للموظف التعامل معهم بذكاء لضمان تحقيق التقدّم والاستقرار في بيئة العمل دون التأثر بالأحكام السطحية؛ وذلك من خلال:
كن لبقاً في تصحيح أي سوء فهم
حافظ على لغة جسد واثقة ومهنية
ابنِ شبكة علاقات تعزز صورتك الإيجابية
وثّق إنجازاتك لضمان تقييم عادل
الحرص على الظهور بمظهر احترافي دائماً
كن لبقاً في تصحيح أي سوء فهم
حافظ على لغة جسد واثقة ومهنية
ابنِ شبكة علاقات تعزز صورتك الإيجابية
وثّق إنجازاتك لضمان تقييم عادل
الحرص على الظهور بمظهر احترافي دائماً