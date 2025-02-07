يميل بعض المديرين إلى تقييم الموظفين بناءً على الانطباعات الشخصية بدلاً من الأداء الفعلي، مما قد يؤثر على فرص التطور المهني. لذا، من المهم للموظف التعامل معهم بذكاء لضمان تحقيق التقدّم والاستقرار في بيئة العمل دون التأثر بالأحكام السطحية؛ وذلك من خلال:كن لبقاً في تصحيح أي سوء فهمحافظ على لغة جسد واثقة ومهنيةابنِ شبكة علاقات تعزز صورتك الإيجابيةوثّق إنجازاتك لضمان تقييم عادلالحرص على الظهور بمظهر احترافي دائماً