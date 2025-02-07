أعلن البيت الأبيض تبني إستراتيجية إعلامية مبتكرة تهدف إلى توسيع نطاق التواصل الرسمي ليشمل المؤثرين الرقميين والمدونين ومقدمي المحتوى عبر المنصات الحديثة. وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال هذه الخطوة إلى التكيف مع التغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي، حيث أصبح الجمهور يعتمد بشكل متزايد على الوسائط الرقمية للحصول على الأخبار والمعلومات.ويهدف النهج الجديد إلى تعزيز الشفافية وإيصال الرسائل الرسمية بطرق أكثر تنوعاً، من خلال فتح المجال أمام وسائل الإعلام غير التقليدية للمشاركة في المؤتمرات الصحفية والفعاليات الرسمية. هذه الخطوة، تعكس إدراك الإدارة لأهمية الإعلام الرقمي في تشكيل الرأي العام، وتؤكد رغبتها في بناء تواصل أكثر مباشرة وتفاعلية مع مختلف فئات المجتمع.وفي ظل التحولات الإعلامية الراهنة، يمثل هذا التوجه محاولة لمواكبة العصر الرقمي، عبر إعادة تعريف طرق التواصل السياسي والإعلامي بأساليب أكثر حداثة وانفتاحاً.