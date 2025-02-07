أظهرت دراسة حديثة، أن تعرض النساء لتلوث الهواء الناجم عن حركة المرور قد يزيد من احتمالية إصابتهن بأعراض الاكتئاب. ووفقًا لموقع «هيلث داي»، كلما زاد تعرض المرأة لتلوث الهواء المرتبط بالمرور، زادت أعراض الاكتئاب لديها. كما أظهرت النتائج أيضًا أن طول فترة التعرض لهذا التلوث يرتبط بزيادة حدة الأعراض.وتسلط هذه الدراسة الضوء على التأثيرات السلبية لتلوث الهواء على الصحة النفسية، خصوصا بين النساء، وتدعو إلى اتخاذ تدابير للحد من التعرض لهذه الملوثات.