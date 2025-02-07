منذ بدء توزيع لقاحات كورونا، أثيرت تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على صحة القلب، خصوصاً بعد رصد حالات نادرة من التهاب عضلة القلب، بين الشباب الذكور. ورغم ذلك، أكدت الدراسات أن هذه الحالات نادرة، وغالباً ما تكون خفيفة، مع تعافٍ سريع عند تلقي الرعاية الطبية المناسبة.ووفق (ديلي ميل)، في حالات نادرة، ثبت أن حقن المرسال mRNA، تسبب التهاب عضلة القلب، والتهاب غلاف القلب، والتهاب بطانة تشبه الكيس المحيطة بالقلب.في المقابل، أظهرت الأبحاث أن الإصابة بفايروس كورونا نفسه قد تسبب مضاعفات قلبية أكثر خطورة، مثل التهابات حادة واضطرابات في ضربات القلب، مما يجعل اللقاح خياراً أكثر أماناً على المدى الطويل.وعلى نطاق أوسع، أثبتت لقاحات أخرى، مثل لقاح الإنفلونزا، فوائد واضحة في تقليل مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية، مما يعزز دور اللقاحات عموماً في تعزيز صحة القلب.بناءً على ذلك، تظل التوصيات الطبية داعمة لحملات التطعيم، مع ضرورة متابعة أي أعراض غير طبيعية مثل ألم الصدر أو صعوبة التنفس بعد التطعيم، وطلب المشورة الطبية عند الحاجة.