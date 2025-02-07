كشف مغني الراب الأمريكي كاني ويست، عن إصابته بمرض التوحد، بعد أن سبق تشخيصه بشكل خاطئ باضطراب ثنائي القطب. موضحاً خلال «بودكاست»، أن زوجته كانت السبب في ذلك الكشف بعد أن اقترحت عليه إعادة التشخيص.

وقال ويست: «زوجتي أخذتني إلى الطبيب وقالت إن شيىاً ما في شخصيتي لا يبدو كاضطراب ثنائي القطب، وعندما تم التشخيص مجدداً، اكتشفت أنني أعاني من إحدى حالات التوحد».

وأشار إلى أن هذا التشخيص ساعده في فهم سلوكه، لافتاً إلى أن التوحد ليس مرضاً عقلياً.

وأكد مغني الراب الأمريكي، أنه يراقب حالته بشكل دائم للتأكد من عدم وقوعه في نوبات صحية سيئة، وأضاف: «إذا وصلت إلى نقطة السقوط، سأظل في تلك الحالة لمدة قد تمتد من 3 أيام إلى أسبوع».

وتابع: «في حال وقوع أحد في حالة صحية سيئة، يجب أن يتم وضعه في مكان بعيداً عن الأضواء».