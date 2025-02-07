أبلغ السياسي الإيطالي المدافع عن البيئة أندريا زانوني، من منطقة فينيتو الإيطالية، السلطات عن دونالد ترمب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي، بسبب قتله نوعاً محمياً من البط أثناء قيامه بالصيد في بحيرة البندقية.

وذكر زانوني، أن مقطع فيديو نشره ترمب جونيور على الإنترنت أظهر بعض الأشخاص بما في ذلك نجل الرئيس الأمريكي وهم يقتلون أنواعاً مختلفة من البط، وفق صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وكتب السياسي الإيطالي على وسائل التواصل الاجتماعي: «في الفيديو، يظهر ترمب جونيور مع بطة حمراء وهي بطة نادرة جداً في جميع أنحاء أوروبا ومحمية بموجب توجيه الطيور في الاتحاد الأوروبي وقانون حماية الحياة البرية الإيطالي».

وفي المقطع الذي أعادت نشره صحيفة «كورييري ديلا سيرا» اليومية الإيطالية، ظهر ترمب جونيور وهو يطلق النار على البط من حفرة مخفية. ثم خاطب الكاميرا ليقول وهو يشير إلى بطة برتقالية بنية بين ستة طيور مائية ميتة أخرى حوله: «صباح الخير، الكثير من البط البري.. هذا في الواقع بط غير شائع إلى حد ما في المنطقة».

وأكد زانوني أن قتل هذا الطائر المحمي يعد جريمة، وقال إنه قدم سؤالاً إلى السلطات الإقليمية لمعرفة العقوبات التي تنوي فرضها. وتساءل عما إذا كانت هذه الإجراءات تشمل تعليق أو إلغاء ترخيص شركة صيد الحيوانات البرية والمسؤولين عن الأفعال التي تنتهك اللوائح الإيطالية والأوروبية.

وأوضح أن الفيديو تم تصويره أخيراً في وادي بيريمبي جنوب مدينة البندقية، وهي منطقة محمية خاصة بموجب اللوائح الأوروبية.