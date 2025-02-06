تستكمل أمانة عسير، ممثلة في وكالة تشغيل المدن (إدارة صيانة الطرق )، أعمال صيانة طريق التعاون في أبها، والذي يمتد من دوار الجامعة حتى طريق الطائف، عقب تنفيذ أعمال إزالة الطبقة السابقة للطريق وكشطها، ثم إعادة سفلتتها ضمن خطة الأمانة لتحسين البنية التحتية في المدينة. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الأمانة المستمرة لإعادة تأهيل وسفلتة الطرق في الأحياء والمراكز المختلفة، بما يساهم في تحسين حركة المرور وسلامة المواطنين.

ومن المتوقع أن يتضمن المشروع في مراحله القادمة إعادة تخطيط الطريق، وتركيب عيون القطط في الأماكن المناسبة لتوفير الإضاءة اللازمة. وقال مدير إدارة صيانة الطرق عبدالهادي حافظ، إن هذا المشروع جزء من سلسلة مشاريع الأمانة التي تهدف إلى تطوير وتحسين شبكة الطرق في منطقة عسير، وتلبية احتياجات سكان المنطقة والمقيمين فيها.