أتاحت «غوغل» استخدام الذكاء الاصطناعي للاتصال بالشركات والأشخاص، وتأدية بعض المهمات نيابة عنك.

ويمكن لهذه الخدمة معرفة الرسوم التي تفرضها مقابل خدمة معينة، وكذلك حجز موعد أو الاستفسار عن أي خدمات أخرى.

وأطلقت «غوغل» ميزة تجريبية جديدة للذكاء الاصطناعي وبدأت للتو في طرحها تجريبيًا.

والآن قد ترى الذكاء الاصطناعي يتولى إحدى أكثر مهمات الحياة الحديثة إزعاجًا، وبالطبع نحن نتحدث عن مكالمات الهاتف التي تعد أسوأ كابوس لكل جيل الألفية.

وأطلقت «غوغل» على الميزة الجديدة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تسمية «Ask for me»، وهي قادرة على الاتصال بالشركات المحلية لطلب معلومات حول الأسعار والتوفر على سبيل المثال.

وفي حين أنها لن تكون قادرة على التعامل مع جميع المكالمات الهاتفية نيابة عنك، فقد تكون قادرة على الحد من عدد المكالمات التي يتعين عليك إجراؤها.

ووفقًا لـ«غوغل»، يتم اختبار هذه الميزة حاليًا في العديد من المتاجر من بينها محلات بيع السيارات.

وبينما ستعلم الشركات أنها تتحدث إلى الذكاء الاصطناعي، ستسمح لها «غوغل» بإلغاء الاشتراك في مكالمات الذكاء الاصطناعي إذا أرادت التوقف عن تلقيها.

وقبل أعوام، أطلقت «غوغل» تقنية «Duplex» التي ساعدت بالفعل ملايين الشركات في إبقاء العملاء على اطلاع دائم بالمعلومات الجديدة.

كذلك هي مفيدة للاتصال بالطبيب لمحاولة الحصول على موعد في اللحظة الأخيرة، أو لدفع الفواتير، أو لحجز موعد لإصلاح السيارة، أو أي شيء آخر يتطلب محادثة صوتية مع إنسان.

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الميزة الجديدة تجريبية، ما يعني أن الأمور قد تسوء وقد يكون هناك أيضًا حدود للسعة، أي أنه قد يتم وضع مكالمتك المدعومة بالذكاء الاصطناعي على قائمة انتظار قبل أن يتمكن شخص ما من التعامل معها.