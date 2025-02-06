توقيت وجبات الطعام يؤثر بشكل مباشر على الصحة والهضم ومستويات الطاقة. ووفقًا للخبراء، فإن الفاصل الزمني المثالي بين وجبتي الغداء والعشاء، يراوح بين 4 إلى 6 ساعات، مما يساعد في تحسين عملية الأيض، وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي، وتعزيز جودة النوم.تناول العشاء في وقت مبكر يمنح الجسم فرصة للهضم قبل النوم، بينما تأخير الوجبة يسبب اضطرابات هضمية ويؤثر على جودة النوم. كما يُنصح باختيار وجبة عشاء خفيفة ومتوازنة للحفاظ على مستويات الطاقة واستقرار سكر الدم.اتباع هذه القاعدة البسيطة، يُحدث فرقًا كبيرًا في صحتك اليومية، لذا احرص على تنظيم مواعيد وجباتك لتحقيق أقصى استفادة صحية.