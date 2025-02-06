يواصل حي حراء الثقافي في مكة المكرمة، جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث تجاوز عدد زواره 4 ملايين شخص من 132 جنسية منذ افتتاحه، مما يعكس مكانته كوجهة ثقافية وسياحية مميزة.يُعد الحي مشروعًا رائدًا يهدف إلى تقديم تجربة معرفية متكاملة تسلط الضوء على تاريخ وثقافة مكة المكرمة، من خلال مزيج من العروض التفاعلية والمعارض التي توثق الموروث الإسلامي والحضاري للمنطقة. ويتيح للزوار فرصة استكشاف المعالم التاريخية، مع مرافق متطورة تسهّل رحلتهم داخل الموقع.يتميز الحي، بتقديم برامج ثقافية وترفيهية متنوعة، تشمل عروضًا مرئية وورش عمل تسهم في إثراء التجربة التعليمية لزواره. كما يحظى بإقبال واسع من الحجاج والمعتمرين والسياح، نظرًا لموقعه الإستراتيجي وقربه من جبل حراء، الذي يعد من أبرز المعالم الدينية في مكة.يعكس الإقبال الكبير على الحي اهتمام الزوار بالتعرف على الإرث الإسلامي في إطار عصري، مما يعزز مكانة مكة المكرمة كوجهة ثقافية عالمية، ويدعم جهود المملكة في تعزيز السياحة الدينية والثقافية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، في تطوير القطاع السياحي.