يواجه الكثيرون مشكلة تساقط الشعر وبالذات النساء، لكن هناك عدة طرق فعالة يمكن أن تساعد في الحد من هذه الظاهرة وتعزيز نمو الشعر، في ما يلي 5 طرق مثبتة علميًا، وينصح دائمًا باستشارة طبيب مختص لتحديد الخيار العلاجي الأنسب لكل حالة، هي:
المينوكسيديل الموضعي بتركيز مناسب
العلاج بالليزر منخفض المستوى (LLLT)
المكملات الغذائية لدعم صحة الشعر
نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية
العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)
المينوكسيديل الموضعي بتركيز مناسب
العلاج بالليزر منخفض المستوى (LLLT)
المكملات الغذائية لدعم صحة الشعر
نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية
العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)