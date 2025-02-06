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«عكاظ» (جدة) OKAZ_online@
يواجه الكثيرون مشكلة تساقط الشعر وبالذات النساء، لكن هناك عدة طرق فعالة يمكن أن تساعد في الحد من هذه الظاهرة وتعزيز نمو الشعر، في ما يلي 5 طرق مثبتة علميًا، وينصح دائمًا باستشارة طبيب مختص لتحديد الخيار العلاجي الأنسب لكل حالة، هي:

المينوكسيديل الموضعي بتركيز مناسب


العلاج بالليزر منخفض المستوى (LLLT)

المكملات الغذائية لدعم صحة الشعر

نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية

العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)