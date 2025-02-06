يواجه الكثيرون مشكلة تساقط الشعر وبالذات النساء، لكن هناك عدة طرق فعالة يمكن أن تساعد في الحد من هذه الظاهرة وتعزيز نمو الشعر، في ما يلي 5 طرق مثبتة علميًا، وينصح دائمًا باستشارة طبيب مختص لتحديد الخيار العلاجي الأنسب لكل حالة، هي:المينوكسيديل الموضعي بتركيز مناسبالعلاج بالليزر منخفض المستوى (LLLT)المكملات الغذائية لدعم صحة الشعرنظام غذائي غني بالعناصر الغذائيةالعلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)