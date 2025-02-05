اكتشف فريق من العلماء فايروسا قاتلا في ولاية ألاباما الأمريكية، ما أثار مخاوف من احتمالية انتقاله إلى البشر عبر مستودعات الحيوانات، وهو ما قد يؤدي إلى تفشٍ وبائي واسع النطاق.

وحدد العلماء فايروس «كامب هيل» في حيوان الذبابة بالولاية، الذي ينتمي إلى عائلة فايروسات الهينيبا، بما في ذلك فايروس نيباه، المعروف بانتقاله عبر الخفافيش وقدرته على قتل ما يصل إلى 70% من المصابين به. ومع ذلك، لم تسجّل حتى الآن أي إصابات بشرية بفايروس كامب هيل، ولا يزال العلماء يجهلون أعراضه المحتملة أو معدل الوفيات الناجم عنه.

وحذّر الدكتور ريس باري من جامعة كوينزلاند، الذي أكد اكتشاف الفايروس، من إمكانية انتقاله إلى البشر، قائلا: «يشير هذا الاكتشاف إلى احتمال انتقال الفايروس من الذبابة إلى الإنسان، وهو أمر يثير القلق. كما أن العثور على فايروس من عائلة هينيبا في أمريكا الشمالية يعد اكتشافا بالغ الأهمية، لأنه يوسع نطاق فهمنا لانتشار هذه الفايروسات عالميا».

وأفاد تقرير علمي حديث بأن فايروس كامب هيل قد يشكّل تهديدا محتملا للصحة العامة، نظرا لمعدلات الوفيات المرتفعة المرتبطة بفايروسات الهينيبا. ومع ذلك، شدد العلماء على الحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد مدى خطورته على البشر.