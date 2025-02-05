توفيت الممثلة والمغنية التايوانية باربي هسو عن عمر يناهز 48 عاماً، إثر مضاعفات الإنفلونزا التي تسببت إصابتها بالتهاب رئوي حاد.

وشكلت وفاتها حالة من الصدمة لجمهور مسلسل Meteor Garden المعروف بـحديقة النيزك، على ما أفادت وسائل إعلام محلية أمس (الإثنين).

وفارقت باربي هسو الحياة خلال وجودها في اليابان للاحتفال بالعام القمري الجديد، وفقاً لما ذكرته شقيقتها الصغرى دي هسو.

وقالت دي هسو في بيان أصدره مدير أعمال الممثلة، وأوردته وكالة «سنترال نيوز إيجنسي» للأنباء: «لقد تُوفيت أختي العزيزة والطيبة باربي هسو، للأسف، بسبب مضاعفات الإنفلونزا».

وأعربت منظمة حقوق الحيوان «بيتا» عن الحزن الشديد لوفاة «باربي هسو»، مشيرة إلى أنها كانت واحدة من أول وأكبر النجوم الذين دعموا المنظمة.

واكتسبت «باربي» وشقيقتها الصغرى «دي» شهرة كبيرة في تسعينيات القرن العشرين كثنائي غنائي قبل الانتقال إلى تقديم البرامج التلفزيونية والكوميديا.

وكان مسلسل Meteor Garden التايواني المعروف بـ «حديقة النيزك» والذي اشتهرت فيه هسو، مقتبساً من قصة مصورة يابانية تحمل نفس الاسم صدرت في تسعينيات القرن العشرين.

ولعبت باربي هسو دور شان كاي، وهي مراهقة من عائلة من الطبقة المتوسطة تذهب إلى مدرسة خاصة نخبوية وتقع في شبكة حب مع وريث عائلة ثرية.