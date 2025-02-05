يشهد العالم في 2025م، تصاعداً ملحوظاً في النشاط الزلزالي، مما أثار مخاوف واسعة النطاق؛ ففي منطقة بحر إيجه، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) تسجيل أكثر من 400 هزة أرضية خلال أسبوع واحد، مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير احترازية.وفي اليونان، تحديداً في جزيرة سانتوريني، تسببت سلسلة من الزلازل في حدوث انهيارات أرضية، مما أثار قلق السكان المحليين والسياح. وقد أغلقت السلطات المدارس ونشرت فرق الطوارئ كإجراءات وقائية.بالإضافة إلى ذلك، شهدت منطقة التبت في الصين زلزالاً قوياً بلغت قوته 7.1 درجة في 7 يناير 2025، مما أسفر عن مقتل 126 شخصاً وإصابة 201 آخرين.هذا الارتفاع في النشاط الزلزالي العالمي، يثير تساؤلات حول أسبابه وتداعياته المحتملة، ويؤكد أهمية تعزيز جهود الاستعداد والاستجابة للكوارث الطبيعية.