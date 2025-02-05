أعلنت «واتساب» تحديثًا جديدًا لـ«ChatGPT» داخل تطبيقها من أجل تمكين المستخدمين من إرسال الصور والملاحظات الصوتية إلى الروبوت الذكي، بعد أن كان التفاعل معه مقتصرًا على النصوص فقط.

وبفضل التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين حول العالم الآن تحميل الصور وإرسال الملاحظات الصوتية إلى «ChatGPT»، الذي سيعمل على تحليلها والرد عليها نصيًا.

ويجعل هذا التطوير التفاعل مع روبوت الذكاء الاصطناعي أكثر مرونة، خصوصًا لمن يفضلون الإملاء الصوتي على الكتابة.

وإلى جانب ذلك، تتيح «واتساب» للمستخدمين ربط حساباتهم بـ«ChatGPT» سواءً كانت حسابات مجانية أو مدفوعة، ما يمنح مشتركي خطط «Plus» و«Pro» إمكانية الوصول إلى بعض المزايا الحصرية التي كانت متاحة فقط عبر تطبيقات «OpenAI» ومواقعها.

وللتفاعل مع روبوت الدردشة، يتعين على المستخدمين حفظ الرقم السابق الإشارة إليه في جهات الاتصال في هواتفهم الذكية، ثم إعادة تشغيل «واتساب»، وبعد ذلك، سيظهر الحساب الرسمي لـ«ChatGPT» في قائمة جهات الاتصال، ما يتيح بدء المحادثة مباشرة باستخدام النصوص أو الصور أو الرسائل الصوتية.

ويهدف هذا التكامل إلى توفير تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين، خصوصًا أولئك الذين يعانون اتصالًا بطيئًا بالإنترنت أو قيودًا على البيانات، كما يسمح لهم بالاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تحميل تطبيق منفصل، ما يوفر مساحة تخزين في أجهزتهم.