في حادثة مأساوية تعكس تصاعد العنف المجتمعي، فقَد خليل جو خليل (20 عاماً) حياته بعد تعرضه لدهس متعمد في فاريا (قضاء كسروان)؛ حيث أقدم الجاني جوناثان شمعون (25 عاماً)، على هذا الفعل الصادم إثر خلاف مروري بسيط، تحوّل إلى مطاردة انتهت بجريمة مروعة أمام أنظار عائلة الضحية.هذه الحادثة المؤلمة، تسلط الضوء على أهمية التشدد في تطبيق القوانين لمنع تكرار مثل هذه المآسي التي تهدد السلم المجتمعي.