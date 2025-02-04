وثق مقطع فيديو استقبال الوفد الطبي السعودي الإنساني لحظة وصولهم إلى مطار دمشق، بـ«الدبكة الشامية».

وأدى عدد من المواطنين السوريين «الدبكة الشامية» ترحيباً واحتفاء بوصول الوفد السعودي.

ووصل إلى دمشق أول فريق طبي سعودي مكوّن من 61 طبيباً واختصاصياً ضمن قافلة من المتطوعين السعوديين بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إرسالها إلى سورية، لدعم القطاع الصحي لديها، وإجراء العمليات الطبية الدقيقة في عدد من التخصصات.

ومن المقرر أن يقوم الأطباء بالتحضير لإجراء عمليات طبية دقيقة وحرجة، بالتنسيق مع وزارة الصحة السورية؛ إذ تضم طلائع قافلة المتطوعين أطباء واستشاريين في تخصصات جراحة العظام، وجراحة الأورام للأطفال، وزراعة القوقعة، في المرحلة الأولى التي تستمر لنحو 10 أيام.