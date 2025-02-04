شهدت بعض المناطق في كوريا الجنوبية أقل درجات حرارة لهذا الموسم صباح اليوم، وسط موجة برد شديد تجتاح البلاد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية، أن درجات الحرارة انخفضت إلى نحو 20 درجة مئوية تحت الصفر في المناطق الجبلية في مقاطعة كانغ وان، و13 درجة تحت الصفر في العاصمة سول اليوم، مع إصدار تحذيرات من موجة البرد على مستوى البلاد، ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة أقل من نقطة التجمد في فترة ما بعد الظهر في معظم أنحاء كوريا، وأن تتراوح بين سبع درجات مئوية تحت الصفر إلى درجتين فوق الصفر، وأن تكون درجات الحرارة يوم الغد مماثلة أو أقل قليلًا من درجات اليوم، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة بالصباح لتصل إلى ما بين 17 درجة تحت الصفر إلى ثلاث درجات تحت الصفر.

يذكر أن موجة البرد القارس التي ضربت عدة مناطق في كوريا الجنوبية، تأتي بالرغم من بدء الربيع وفقًا للتقويم القمري، وقد تراجعت درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر أمس.