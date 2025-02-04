أعربت المغنية الأمريكية أفيري، عن صدمتها الشديدة بعد اكتشاف إصابتها بترقق العظام، عقب استخدامها عقار «أوزمبيك» لمدة عام بهدف إنقاص الوزن.وفي مقطع فيديو نشرته عبر إنستغرام، ظهرت أفيري، البالغة من العمر 30 عامًا، باكية وهي تعترف بأنها لجأت إلى العقار نتيجة معاناتها من اضطراب في الأكل، وفقًا لما نقلته صحيفة «ديلي ميل».وأوضحت المغنية المقيمة في فينيكس بولاية أريزونا، أن شركة التسجيلات التي كانت تعمل معها استبعدتها سابقًا بسبب وزنها، ما دفعها للشعور بالضغط لاستخدام أوزمبيك لتحقيق «الجمال والنجاح»، كما اعتقدت في ذلك الوقت. لكن بعد فقدانها قدرًا كبيرًا من الوزن نتيجة استخدام الحقن، كشفت الفحوصات الطبية إصابتها بهشاشة العظام، وهي حالة تؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بكسور خطيرة قد تكون قاتلة.وفي رسالة تحذيرية لمتابعيها، الذين يتجاوز عددهم 250 ألفًا، دعت أفيري الجميع إلى عدم الوقوع في الخطأ نفسه، مؤكدة أن نتائج الفحوصات شكلت «صدمة كبيرة» لها، بعدما أظهرت فقدانها كثافة كبيرة في العظام بسبب العقار.