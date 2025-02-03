أثارت مراسلة البيت الأبيض التابعة لشبكة Newsmax، كارولين ليفيت، موجة من الجدل بعد ظهورها بإطلالة اعتبرها البعض غير ملائمة خلال إحدى التغطيات الرسمية. وتعرضت ليفيت لانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصف بعض المتابعين لبسها بأنه أشبه بزي المضيفات الجويات وليس بمراسلة سياسية تغطي أخبار البيت الأبيض.

الانتقادات اشتعلت بعد انتشار مقطع فيديو لها من قاعة المؤتمرات الصحفية، إذ بدت مرتدية فستاناً أزرق ضيقاً، ما دفع بعض المتابعين إلى التساؤل عن مدى احترافية مظهرها في بيئة رسمية مثل البيت الأبيض.

ورغم الجدل، ردت ليفيت على الانتقادات بلهجة ساخرة، معتبرة أن هذه التعليقات لا تؤثر على أدائها المهني، مؤكدة أن الحكم على الصحفيات يجب أن يكون بناءً على عملهن الصحفي، وليس مظهرهن.