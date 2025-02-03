مع انتشار الباركود الرقمي في المطاعم كبديل للقوائم الورقية، حذر خبراء الأمن السيبراني من إمكانية استغلاله لاختراق الهواتف وسرقة البيانات الشخصية والمالية، حيث يمكن للمحتالين استبدال الباركود الأصلي بآخر مزيف يحمل روابط تصيد احتيالي، ما يسمح بسرقة المعلومات الشخصية، البيانات البنكية، وحتى التجسس على الجهاز بمجرد مسحه.الأمر لا يتعلق بإدارات المطاعم والمحلات فحسب، بل باستغلال روادها من المحتالين، فالأمر لا يتطلب سوى وضع ملصق بديل. وأوضح المختصون، أن هذه الثغرة تتيح زرع برمجيات خبيثة داخل هواتف المستخدمين بمجرد مسحهم للباركود، ما قد يؤدي إلى اختراق الحسابات البنكية، وسرقة كلمات المرور، والتجسس على البيانات الشخصيةولهذا ينصح الخبراء بـ:استخدام تطبيقات تتحقق من السلامة.التأكد من موثوقية الباركود من المصدر.الأفضل اطلب المنيو الورقي أو اللوحي.