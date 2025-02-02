بعد نحو ساعتين من نشره صورة للرئيس السوري أحمد الشرع في الطائرة متوجهاً إلى الرياض.. أوقفت منصة التواصل الاجتماعي «إكس» حساباً للرئاسة السورية، اذ ظهرت الصفحة الرئيسية للحساب، الذي من المفترض أن يكون الحساب الرسمي للرئاسة، عبارة: «يوقف X الحسابات التي تنتهك قوانيننا».

يذكر أن الحسابات الرسمية للمسؤولين في العالم يجب أن تكون موثقة بالعلامة الرمادية أو الرصاصية، للإشارة إلى أن هذا الحساب ينتمي إلى الحكومات والمؤسسات الرسمية أو المسؤولين الحكوميين، ويشمل هذا: الوزارات، والهيئات الحكومية، والحسابات الخاصة بالرؤساء أو الدبلوماسيين.