نجح 43 مشاركاً من طلاب وطالبات جامعات المملكة، في تطوير 20 مشروعاً مبتكراً خلال معسكر بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام لغة (بايثون)؛ الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك سعود.وشهد المعسكر؛ الذي استمر 30 يوماً، حراكاً برمجياً مكثفاً، حيث تحوّلت الأفكار إلى نماذج أولية واعدة، مع تصاعد وتيرة الإبداع بين المشاركين الذين خاضوا تجربة متقدمة في التعلم والتطوير، مما أثمر مشاريع تعكس الاستفادة العميقة من المحتوى العلمي والتطبيقي المتقدم في مجالات البرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.وتضمّن البرنامج سلسلة من المحاضرات العملية وورش العمل المكثفة، شملت التعامل مع بيئات التطوير المتكاملة، وبرمجة (بايثون)، والتفاعل مع واجهات التطبيقات البرمجية، إلى جانب استخدام مكتبات تحليل البيانات وتقنيات التحكم بالإصدارات.