في خطوة مفاجئة، أفاد العديد من مستخدمي تطبيق «واتساب» في السعودية، اليوم (السبت)، بتفعيل خاصية المكالمات الصوتية والمرئية، وهي الميزة التي كانت محظورة لسنوات، حيث إن هذا التطور أثار تساؤلات حول ما إذا كان التفعيل دائماً أم مجرد تجربة مؤقتة، خاصة في ظل عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن من الجهات المختصة.

تصريح رسمي سابق حول الحظر

في مارس 2024، وبعد تداول معلومات عن رفع الحظر عن مكالمات «واتساب»، صرح مصدر في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لصحيفة «عكاظ» بأن «لا صحة للأنباء المتداولة بشأن رفع الحظر عن مكالمات الواتساب في السعودية».

تاريخ تفعيل مكالمات واتساب عالمياً

لم تكن ميزة المكالمات الصوتية متاحة في «واتساب» منذ إطلاق التطبيق، بل تم تقديمها تدريجياً في عام 2015، حيث ظهرت أولاً على نظام أندرويد في مارس من ذلك العام، ثم وصلت إلى أجهزة iOS (آبل) في أبريل. أما مكالمات الفيديو، فقد تم إطلاقها لاحقاً في نوفمبر 2016.

تغييرات تقنية مؤقتة فعلت الخدمة في السعودية

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها بعض المستخدمين من إجراء مكالمات عبر «واتساب» داخل المملكة، إذ سبق أن لوحظ تفعيل الخدمة لفترات قصيرة قبل أن يتم حجبها مجدداً. وفقاً لخبراء تقنيين في السعودية، فإن بعض هذه الحالات كانت نتيجة تغييرات تقنية مؤقتة، مثل تحديث بروتوكولات الإنترنت (IP) التي يستخدمها التطبيق.

ردود الفعل والتوقعات

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع هذا التطور، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن سعادتهم بعودة المكالمات، وعلى الرغم من التقارير المتداولة حول عمل المكالمات، إلا أن التجربة قد تختلف من مستخدم لآخر، حيث أفاد البعض بأن الميزة لا تزال غير مفعلة لديهم.