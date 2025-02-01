تفاجأ جمهور الفنانة السورية أصالة نصري بحذف أشهر أغنياتها من منصات الموسيقى و«يوتيوب»، في خطوة أثارت تساؤلات حول أسباب هذا القرار.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صورة من «يوتيوب» تُظهر حذف أغنية «60 دقيقة حياة»، وبالبحث عن الأغنية لا يمكن إيجادها على المنصة الشهيرة.

كما رجح نشطاء أن السبب وراء حذف الأغنية هو طليقها السابق المخرج المصري طارق العريان، لمطالبته بحقوق الطبع والنشر، حيث أنتج لها الألبوم كاملا وقت زواجهما، ويحمل الألبوم اسم الأغنية نفسها.

وكانت المطربة السورية أصالة احتفلت في أغسطس الماضي بنجاح أغنيتها الشهيرة «60 دقيقة حياة» التي حصدت 200 مليون مشاهدة خلال 9 سنوات من طرحها.

وكانت صاحبة «آسفة» قد طرحت أغنية «60 دقيقة حياة» ضمن ألبوم يحمل الاسم نفسه عام 2015، وتضمن الألبوم عددا من الأغنيات أبرزها «سؤال بسيط»، «بعدك عني»، «خانات الذكريات».

كما نشر الملحن الراحل محمد رحيم، الذي توفي نوفمبر الماضي، صورة عبر حسابه على موقع X في أغسطس 2024 عن تحقيق الأغنية 200 مليون مشاهدة.

في حين ربط كثيرون حذف الأغنية بتصريحات أصالة في إحدى الحفلات التي عبرت خلالها عن تقديرها لزوجها الحالي الشاعر العراقي فائق حسن، فيما تجاهلت طليقها طارق العريان الذي كان سبباً من أسباب نجاحها خلال السنوات التي عاشوها سوياً.

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