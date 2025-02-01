بعد أكثر من 8 أشهر من الإغلاق، أُعيد اليوم (السبت) فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، إذ وصل إلى المعبر عدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل الجرحى والمصابين.

وفي أول يوم لفتح معبر رفح وبعد أن يتم إجراء التدخل الطبي الأول داخل المعبر سيتم نقل الجرحى إلى المستشفيات المصرية، بحسب «العربية».

ووفقاً للبنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، ستسمح إسرائيل يومياً بمغادرة 50 فلسطينياً من المرضى و50 من الجرحى، مع مرافقين لهم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس أن المرضى والمرافقين سيتم التواصل معهم للتحضير للسفر، بناءً على كشف يقدم من الجانب المصري، على أن يتم تجمعهم في مجمع الشفاء الطبي في غزة ومجمع ناصر الطبي في خان يونس. أتى فتح المعبر في وقت حرج حيث تعاني المستشفيات في غزة من تزايد أعداد الإصابات ونقص الإمدادات الطبية.

ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، فإن عدد المصابين الفلسطينيين نحو 111,580، منذ 7 أكتوبر 2023، بينهم 12 ألف جريح بحاجة ماسة للإجلاء الطبي من قطاع غزة. ومنذ عام 2007، سيطرت حركة حماس على إدارة المعبر، لكن مع إعادة فتحه ستشرف بعثة «يوبام رفح» الأوروبية على المعبر بمشاركة موظفين فلسطينيين غير مرتبطين بحركة حماس، مع استمرار سيطرة إسرائيلية محدودة حوله لضمان عدم مرور أي شخص دون موافقتها وفقاً لعدد من المصادر المطلعة تحدثت لـ"د ب أ". من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية مشاركتها في إدارة المعبر رغم القيود الإسرائيلية. وقال مصدر في السلطة الفلسطينية إن الأخيرة عيّنت فعلياً مشرفاً على إدارة المعبر من جانبها.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «عودة موظفي السلطة للعمل في رفح هي خطوة أولى نحو استعادة دورها في إدارة المعابر وفق الاتفاقات الدولية مع منظمة التحرير وإسرائيل».