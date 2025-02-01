أصبحت إيطاليا أول دولة تحظر تطبيق DeepSeek الصيني، وتمت إزالته من متجر تطبيقات أبل وأندرويد في البلاد.

يأتي هذا الإجراء بعد طلب معلومات من هيئة حماية البيانات الإيطالية حول استخدام التطبيق للبيانات الشخصية.

وبدا إشعار على متجر تطبيقات أبل في إبلاغ المستخدمين الإيطاليين بأن تطبيق DeepSeek غير متوفر حاليًا في الدولة أو المنطقة.

بقي DeepSeek متاحًا للمستخدمين الإيطاليين الذين حمّلوه سابقًا وهو لا يزال متاحًا للتنزيل والعمل في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والمملكة المتحدة.

وأكد رئيس هيئة تنظيم البيانات الإيطالية باسكوالي ستانزيوني في تصريح إزالة تطبيق DeepSeek من متاجر تطبيقات أبل وغوغل في إيطاليا.

كما ذكر ستانزيوني أن هيئة مراقبة الذكاء الاصطناعي الرائدة في الاتحاد الأوروبي، التي حظرت مؤقتًا ChatGPT سابقًا بسبب انتهاكات الخصوصية المشتبه بها، طلبت تفاصيل حول جمع DeepSeek للبيانات الشخصية، ويشمل ذلك مصادرها وأغراضها وأساسها القانوني وما إذا كانت مخزنة في الصين.

وقد مُنحت DeepSeek والشركات التابعة لها 20 يومًا للرد. كما تسعى الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي للحصول على ضمانات بشأن المستخدمين القصر، والتدابير لمنع التحيز، والحماية ضد التدخل الانتخابي.

واكتسب برنامج الذكاء الاصطناعي DeepSeek الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي شعبية بسرعة، حتى أنه تجاوز ChatGPT في التنزيلات على متجر تطبيقات أبل.

ومع ذلك، أدت المخاوف بشأن خصوصية البيانات إلى هذا الحظر في إيطاليا. وبصرف النظر عن هذا، طلبت لجنة حماية البيانات في إيرلندا أيضًا معلومات حول ممارسات معالجة البيانات الخاصة بـDeepSeek.

علاوة على ذلك، صرح متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية بأن الحكومة تراقب تطبيقات الذكاء الاصطناعي بحثًا عن تدخل محتمل قبل الانتخابات الوطنية في 23 فبراير.

وتشعر السلطات الأمنية بالقلق بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتلاعب والتأثير المحتمل على تشكيل الرأي العام من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خصوصا في الفترة التي تسبق الانتخابات.