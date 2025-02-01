ألقت السلطات الأرجنتينية القبض على جايد كالاو (21 عاماً)، ملكة جمال بوليفية سابقة، بعد هبوط اضطراري لطائرة كانت تقلها من طراز «سيسنا 210» في حقل ذرة بمقاطعة إنتري ريوس في الأرجنتين، كانت محملة بشحنة كوكايين، بلغ وزنها 359 كيلوغراماً، وتقدّر قيمتها بنحو 15 مليون دولار.

وقال وزير الأمن في مقاطعة إنتري ريوس نيستور رونكاغليا: «تلقت الشرطة بلاغاً في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي عن هبوط الطائرة، كان يقودها رجل برازيلي مع جايد كالاو، وبعد الهبوط، لاذ المتهمان بالفرار، ولكن الشرطة تمكّنت من تعقبهما واعتقالهما، ولا تزال التحقيقات جارية».

وأضاف: «تشير كل الدلائل إلى أن الطائرة جاءت من بوليفيا وقطعت 1500 كيلومتر قبل الوصول إلى هنا، ولكن لم تكن الوجهة النهائية هي إنتري ريوس؛ إذ إن الهبوط الاضطراري كان بسبب نقص الوقود».

وتعدّ بوليفيا واحدة من أكبر مزارع نبات الكوكا، المصدر الرئيسي للكوكايين في العالم، إلى جانب بيرو وكولومبيا، حيث يتم تصدير النباتات إلى كولومبيا، التي تعدّ أكبر منتج للكوكايين في العالم.

الملكة السابقة جايد كالاو فازت بلقب ملكة جمال إكسبو بورخا في 2019 بمسقط رأسها بمدينة سان بورخا في بوليفيا، ولها حضور قوي على منصات التواصل خصوصاً «تيك توك».