لم يمض سوى يومين على حادثة تصادم الطائرتين التي أودت بحياة 67 شخصاً في واشنطن ليتكرر المشهد من جديد في ولاية بنسلفانيا الأمريكية اليوم (السبت)، حيث سقطت طائرة صغيرة في مدينة فيلادلفيا، مما تسبب في نشوب حريق وعدد من الإصابات، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وقالت شرطة فيلادلفيا لشبكة «سي بي إس نيوز» إن انفجاراً وقع بعد تحطم الطائرة في منطقة بالجزء الشمالي الشرقي من المدينة وكان على متنها شخصان.

وأفادت شبكة Fox News الأمريكية، أن الطائرة سقطت بالقرب من عدة منازل ومركز تجاري.

وأشارت تقديرات أولية إلى أن الحادثة ربما تكون بسبب الظروف الجوية.



وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن الطائرة كان على متنها 6 أشخاص.