فاجأ لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه جمهوره بعودته إلى منزل شريكته السابقة الفنانة الكولومبية شاكيرا، في تطور غير متوقع بعد انفصالهما في 2022.

وظهر اللاعب الشهير من منزل شاكيرا المطل على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، وذلك لتولي مسؤولية رعاية طفليهما ساشا وميلانو في وقت تسافر فيه النجمة العالمية إلى المكسيك للإعداد لجولتها الغنائية القادمة، التي ستستمر حتى يونيو المقبل، وفق ما نقلته صحيفة «vanitatis».

أتى ذلك بعدما استقر النجم الإسباني في الشهور الأخيرة في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية لمباشرة أعماله التجارية حيث تعيش شاكيرا مع طفليها.

جاء هذا التطور فيما كشفت تقارير صحفية أن النجم الإسباني جيرارد بيكيه اتخذ قرارا مع شريكته الحالية عارضة الأزياء كلارا شيا يغير كثيرًا من شكل العلاقة بينهما.

فقد قرر الثنائي الشهير «العيش معاً بشكل منفصل»، والذي يعني أن الأشخاص يختارون العيش بشكل منفصل حتى وإن كان بإمكانهم العيش معاً، وذلك لتجنب المشكلات وإرهاق التعايش الدائم.

ودخل المدافع السابق في علاقة مع كلارا تشيا مارتي بعد انفصاله عن شاكيرا، ولطالما ابتعد عن الرد على المغنية الكولومبية التي ظلت تهاجمه عبر أغنيات متنوعة. يُذكر أن شاكيرا (47 عاماً) وبيكيه كانا قد أعلنا انفصالهما في يونيو 2022 بعد نحو 12 سنة من الارتباط دون زواج رسمي، إذ تعارفا في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وجاء تأكيد الانفصال بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء في العشرينات من عمرها.

وللثنائي طفلان هما ميلان المولود في 22 يناير 2013، وساشا المولودة في 29 يناير 2015.